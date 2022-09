Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa gatești un preparat delicios și sa-ți surprinzi familia, noi iți prezentam rețeta de galuște cu prune fara cartofi care este gustoasa, dar și ușor de realizat. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Rețeta de galuște cu prune este o adevarata nostalgie in farfurie. Este desertul tradițional cu care nu poți da greș, indiferent daca ai la masa adulți sau copii. In aceasta varianta, aluatul este foarte lipicios și mai greu de manevrat dar așa pruna ramane in galușca cand muști. Ingrediente – 250 grame…

- Andreea Balan, in varsta de 38 de ani, are o silueta de invidiat. Artista are 49 de kilograme și mananca multe dulciuri. Ea a dezvaluit care sunt secretele ei pentru a arata bine.Cand vine vorba despre dieta, Andreea Balan nu are reguli stricte. Artista mananca multe dulciuri, insa bea multa apa, face…

- Denise Rifai e prezentatoarea emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Vedeta face furori ori de cate ori apare pe post sau la vreun eveniment. Intr-un interviu pentru Click , ea a dezvaluit care e regimul ei alimentar, ce alimente consuma, dar și care sunt cele pe care le-a eliminat…

- Monica Anghel a trecut printr-o transformare colosala in ultima perioada, dupa ce a reușit sa slabeasca 30 de kilograme. Mulți credeau ca a apelat la operația de micșorare a stomacului, insa artista a dezvaluit ce dieta a urmat. Vedeta recunoaște ca a avut nevoie de consiliere pentru a depași o situație…

- Andreea Marin este o persoana pasionata de gatit, lucru care nu mai este un secret. Cultiva in propria gradina fructe și lume și este adepta unui stil de viața sanatos. Nu este de mirare ca arata atat de bine la varsta de 47 de ani. Astazi, vedeta a dezvaluit una dintre rețetele ei de pizza care este…

- Alina Pușcaș a plecat in vacanța impreuna cu soțul ei, iar acum le-a povestit fanilor ca este dezamagita de ceea ce a vazut acolo. Prezentatoarea de la Antena 1 se afla in Ibiza. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” se afla de o zi in Ibiza și nu este deloc incantata de ceea ce a gasit acolo.…