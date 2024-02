Stiri pe aceeasi tema

- Ești in cautarea unui desert de post perfect pentru perioada in care ne aflam, dar te-ai saturat de clasicele rețete care au la baza coacerea? Iata cea mai buna varianta de rețeta de tort Bounty de post fara coacere. Desertul cu care ii vei rasfața pe cei dragi in aceasta perioada.

- Craciunul este una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic. Chiar daca ne aflam in cea de-a doua zi a acestei mari sarbatori, exista și astazi motiv de bucurie pe care il poți petrece in bucatarie, alaturi de cei mici. Astfel, noi ți-am pus la dispoziție un desert simplu și rapid…

- Craciunul este una dintre cele mai importante sarbatori ale anului calendaristic. Ei bine, aceasta zi sfanta aduce cu ea nu doar bucurie și cadouri, ci și aroma imbietoare a prajiturilor de casa, preparate cu dragoste și tradiție. Ei bine, in cazul in care nu ai pregatit niciun deșert pentru masa de…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar daca te-ai saturat de clasicul cozonac, noi iți propunem sa incerci rețeta de panettone, care este un desert asemanator acestui preparat italienesc. Iata cum se prepara și de ce ingrediente ai nevoie!

- Ne aflam intr-una dintre cele mai frumoase perioade din an, iar asta pentru ca inaintea mult așteptatelor sarbatori de iarna cei mai mulți credincioși țin post. Și, pentru ca exista o serie de alimente pe care trebuie sa ne ferim sa le consumam, iata ca astazi iți propunem o rețeta de minciunele pufoase…

- Cu siguranța nici tu nu mai știi ce sa gatești, iar se rețetele tradiționale deja te-ai saturat? Astazi iți propunem sa incerci un deșert extrem de gustos cu care ii vei surprinde pe cei dragi, dar chiar și pe cei mai pretențioși oaspeți. Iata cum se prepara rețeta de piersici umplute cu crema!

- Checul este un desert delicios, pe care aproape toate gospodinele știu sa il prepare. In cazul in care te intrebi cum se face checul cu mere, in acest articol iți vom prezența o rețeta simpla, care nu necesita multe ingrediente. Iata cum sa prepari acest desert de toamna!

- Daca vrei sa-ți surprinzi musafirii sau familia cu un preparat extrem de delicios, pandișpanul cu prune și apa minerala se realizeaza in doar ca cațiva pași simpli și ai nevoie de doar cateva ingrediente. Iata cat de ușor se pregatește desertul!