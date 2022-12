Nelipsit de pe masa romanilor de sarbatori este cozonacul. Chef Catalin Scarlatescu vine in ajutorul gospodinelor și impartașește rețeta sa celebra de cozonac, alaturi de mici secrete pe care la folosește pentru a avea cel mai bun preparat de pus pe masa de sarbatori. Un rol important in obținerea cozonacului dorit il are untul, care trebuie sa fie de calitate.In aces sens, il recomanda pe cel belgian, pe care el il folosește. Untul belgian este mai gras și mai dens, astfel ca asta va face cozonacul mai omogen și mai pufos. Un alt lucru important transmis de chef Scarlatescu este ca ingredientele…