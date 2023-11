Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca ne aflam in perioada postului de Craciun și cu siguranța iți dorești sa mananci ceva dulce, noi ne-am gandit sa-ți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura cu crema de portocale. Este un desert gustos și care va reuși sa surprinda pe toata lumea. Iata de ce ingrediente…

- Chiar daca pare ca face parte din categoria ingredientelor „pretențioase”, somonul poate fi gatit in mai multe feluri, fie ca este vorba de a fi pregatit la cuptor sau la abur. Acest tip de pește nu lipsește din bucataria italienilor și poate reprezenta cina ideala pentru intreaga familie.

- Supa nu poate lipsi din sezonul rece, avand un gust delicios pentru intreaga familie. Daca alegi sa prepari taițeii de casa, ii vei oferi o savoare speciala și va fi mult mai apreciata de cei dragi.

- Pentru ca ne aflam aproape de finalul acestei saptamani, noi ți-am pregatit astazi o rețeta delicioasa si gustoasa de paste cu branza si conopida. Acest preparat poate fi consumat in Price parte a zilei si nu necesita mult timp petrecut in bucatarie.

- Ne aflam in postul Craciunului, unul dintre cele mai importante posturi din an, iar majoritatea romanilor cauta sa pregateasca doar rețete de post. Ei bine, Roxana Blenche a prezentat o rețeta cu cartofi de post. Este un preparat delicios, care a fost explicat pas cu pas de fosta concurenta de la Chefi…

- Unul dintre deserturile cele mai gatite de Craciun sunt gogoșile, iar cele cu aroma de portocala se potrivesc perfect cu spiritul sarbatorilor de iarna. Noi iți prezentam o rețeta ușoara, care va fi pe placul intregii familii. Ai nevoie de doar doua oua.

- In timpul postului, creștinii se abțin de la diferite alimente ce provin de la animale. Exista zile in care este dezlegare la pește, astfel ca se pot manca mancaruri specifice. In timpul postului de Craciun sunt mai multe zile in care romanii se pot desfata cu preparare din pește.

- Micul dejun este cea mai importanta masa de zilei și trebuie avem o farfurie hranitoare. Daca nu știi ce sa mai gatești, rețeta de mai jos este perfecta pentru tine, avand și numeroase vitamine pentru organismul tau.