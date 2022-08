Stock market closes lower on Tuesday

The Bucharest Stock Exchange (BVB) closed Tuesday's session lower on almost all indices, with a transaction value of 20.768 million lei (4.251 million euros). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends know more about Romania! Share this article on Facebook… [citeste mai departe]