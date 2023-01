Rețetă de brioșe pizza. Un preparat perfect pentru momentele petrecute cu familia Nu este pentru nimeni un secret faptul ca romanii iubesc pizza, insa te-ai gandit vreodata ca exita brioșe care au același gust? Puține gospodine au auzit de acest preparat. Noi iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta de brioșe pizza. Ingredientele nu sunt scumpe, iar modul de preparare este unul ușor. Chiar și bucatarii incepatori pot face aceasta delicatesa. Este perfecta pentru momentele petrecute in familie. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Orice gospodina iși dorește sa ii surprinda pe oamenii dragi din viața ei cu preparate delicioase. Te gandești sa pregatești ceva pentru familia ta, dar nu ai nicio idee, iar totodata nu vrei sa pierzi prea mult timp in bucatarie? Noi venim cu soluția in ajutorul tau și iți prezentam o rețeta simpla…

- Nu este o surpriza faptul ca, dupa sarbatorile de iarna, multe persoane ajung la concluzia ca au acumulat kilograme in plus. Luna ianuarie reprezinta, prin urmare, o provocare, din punct de vedere alimentar. Rețeta unui nutriționist pentru „pizza” cu puține calorii. Poți sa o mananci fara sa te ingrijorezi…

- Probabil ca știi deja ca legumele au puține calorii, iar fibrele din componența lor te vor ajuta sa reduci pofta de mancare pentru cateva ore, dar conteaza foarte mult sa nu sabotezi beneficiile legumelor prin celelalte ingrediente alese. Astfel, o salata care te ajuta sa slabești nu va fi gasita la…

- Sarbatorile bat la ușa, iar gospodinele se pregatesc intens pentru ele. Ei bine, daca și tu te-ai saturat sa faci maioneza doar cu ulei, aceasta avand foarte multe calorii, incearca rețeta de maioneza fara ulei. Este un preparat cu un gust delicios, puține calorii și cu siguranța va reuși sa-ți incante…

- Este acea perioada din an in care se fac carnați, pentru ca sa va bucurați de ei mai ales in perioada Craciunului, a sarbatorilor de iarna. Ei bine, noi v-am pregatit o rețeta delicioasa de carnați de casa ardelenești. Iata care sunt ingredientele de care aveți nevoie pentru cel mai gustos preparat,…

- Dupa cum bine știm, organismul uman este mult mai sensibil la raceli atunci cand este frig afara, iar in aceasta perioada a anului foarte multe persoane se confrunta cu astfel de probleme de sanatate. Pe langa pasilele pe care le folosești, daca vrei sa scapi mai repede de simptome, iata ca noi venim…

- Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu o rețeta simpla, dar in același timp delicioasa, iți prezentam o rețeta de tarta pe care o poți incerca. Blatul pufos și crema, impreuna cu bezeaua vor da un gust special desertului. Cea mai simpla rețeta de tarta cu lamaie și bezea Ingredientele de care ai…

- Orice gospodina iși dorește sa pregateasca pentru cei dragi cele mai bune rețete pentru iarna. Noi venim in ajutorul tau, daca vrei sa ai o camara plina de delicatese, și iți prezentam cum poți sa faci la tine acasa macrou marinat la rece. Aceste este perfect pentru sezonul rece, insa poate fi consumat…