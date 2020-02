REŢETA COLIVĂ. Cum să faci cea mai bună colivă de Sâmbăta Morţilor Aveti nevoie de urmatoarele ingrediente: 250 de grame de arpacaș, 200 grame de zahar, un litru de apa, 150 grame de miez de nuca, 100 grame de stafide, o esența de rom, coaja de lamaie. Mod de preparare Se spala arpacașul in noua ape, dupa care se pune la fiert cu un litru apa. Se fierbe pana cand incepe sa ingroasa, dupa care amestecati ca sa nu se amesteca. Cand este aproape gata, se pune zaharul si se mai fierbe inca putin. Dupa ce s-a ingrosat, se da de pe foc si se lasa sa se raceasca, dupa care se pune nuca taiata marunt, se adauga coaja de lamaie, stafidele, si esenta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Obiceiul cere sa se dea de pomana sarmale, placinta, vin, coliva, colaci, fructe sau chiar si lumanari aprinse. La mormintele rudelor oamenii trebuie neaparat sa aprinda cel putin doua lumanari, care au rolul de a incalzi sufletele mortilor. Cei batrani isi aduc aminte ca Mosilor de iarna…

- Mosii de iarna deschid seria celor sapte sambete ale mortilor, ce se va incheia cu Sambata lui Lazar (ziua dinainte de Duminica Floriilor) si in care se fac parastase. Ce dam de pomana la Mosii de iarna La birerica ducem, spre a fi slujite de catre preoti, coliva, colac, sticla cu vin, pomelnicul in…

- Prajitura cu branza si lamaie Ingrediente Prajitura cu branza si lamaie 250 g branza proaspata degresata5 g coaja de lamaie3 oua60 g fructoza1 praf de sare10 ml (merge si mai putin) ulei de masline pentru uns forma2 ml esenta de vanilie Mod…

- Rețeta de gogoși de la bunica Gogoșile au fost in copilarie un desert pregatit de cele mai multe ori de bunici. In forme diferite, umplute cu diferite arome, gogoșile sunt cele mai pufoase deserturi. O rețeta simpla la care nimeni nu are cum sa dea greș. Pentru o porție de gogoși pe gustul tuturor aveți…

- Salata de boeuf, preparata de gospodine cu ocazia meselor festive, este un produs nelipsit de pe masa romanilor. Numele de salata de boeuf provine din limba franceza, cuvantul „boeuf” inseamnand „vita”. Romanii au insa mai multe rețete pentru a prepara salata de boeuf, cu vita, cu pui sau chiar și fara…

- RETETA COZONAC DE CRACIUN Ingrediente:1 kg faina alba25 g drojdie proaspata6 oua300 g unt200 g zahar300 ml lapte1 praf de sare½ lingurita nucsoara150 g stafide macerate in 3 linguri de rom100 g migdale feliate100 g cirese confiate50…

- Este exact reteta bunicii, secretul este sa urmați pașii. Cornuletele sunt chiar ușor și rapid de facut. Aveti nevoie de urmatoarele ingrediente: Pentru a prepara aluatul: 400 grame de faina, sucul de la o lamaie, 300 grame de unt, 150 grame zahar pudra, un plic zahar vanilat, praf de sare. Pentru…

- Copiii vor deveni cu toții eroi, pentru ca ei vor fi cei care il vor ajuta pe magicianul nostru sa deconspire Moșii falși, descoperind impreuna personajele și poveștile din care acestea fac parte. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!