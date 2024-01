Rețeaua hotelurilor cu migranți, destructurată de DIICOT DIICOT a destructurat cea mai mare retea de traficanti de migranti. Un austriac, un afgan, un cetatean din Bangladesh si un sirian sunt liderii gruparii. S-au facut 43 de perchezitii in acest caz. ”Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, efectueaza 35 de percheziții domiciliare, in județele Arad, Bihor, Braila, Dolj și Vrancea, intr-o cauza privind savarșirea infractiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți. De asemenea, sunt puse in executare 43 de mandate de aducere.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de perchezitii domiciliare au avut loc, luni dimineata, in judetele Arad, Bihor, Braila, Dolj si Vrancea, la presupusi traficanti de migranti, urmand sa fie ridicate pentru audieri 43 de persoane. Actiunea este desfasurata de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad…

- O filiera internationala de trafic de persoane, care racolau clienti din București și Timișoara, ii calauzeau peste granita, spre Ungaria, cu destinația Europa de Vest, a fost descoperita de procurorii DIICOT si politistii de frontiera care, in timpul anchetei, au prins mai multe transporturi.

- La data de 22.01.2024 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Arad și polițiștii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Oradea efectueaza…

- Zeci de perchezitii au loc luni dimineata, in judetele Arad, Bihor, Braila, Dolj si Vrancea, intr-un dosar de trafic de migranti, 43 de persoane urmand sa fie duse la audieri. Migrantii ar fi fost racolati, in principal, din Bucuresti si Timisoara, din randul celor care detin permise de sedere/vize…

- DIICOT și IGPR desfașoara astazi zeci de percheziții la cetațeni romani și straini care au format o rețea de trafic de migranți spre spațiul Schengen. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Arad impreuna cu polițiștii Serviciului…

- La data de 22.01.2024, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea, impreuna cu politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, la delegarea si sub coordonarea procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Politistii de frontiera din Oradea efectueaza, astazi, 35 de percheziții la traficanți de migranti. Perchezițiile sunt in județele Arad, Bihor, Braila, Dolj și Vrancea. De asemenea, sunt puse in executare 43 de mandate de aducere. In perioada martie 2023-ianuarie 2024, 30 de suspecți, cetațeni romani…

- "Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de Urmarire Penala, pun in aplicare 28 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti (14) si judetele Bihor (3), Constanta (7), Sibiu…