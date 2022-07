Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati au fost retinuti de politisti dupa ce au fost prinsi in flagrant, intr-un caz de droguri de risc si mare risc. Timp de doi ani, acestia au procurat, detinut, transportat si vandut, fara drept, diverse cantitati de cannabis.

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 27 percheziții domiciliare in judetele Prahova, Dambovita si Braila și in municipiile Bacau, Piatra Neamț și Roman, precum si in 10 penitenciare, in vederea destructurarii unor grupari infracționale,…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au pus in aplicare la data de 2 iulie doua mandate de percheziție domiciliara și trei mandate de aducere, emise pe numele a trei barbați banuiți de trafic de droguri de…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Buzau, au efectuat 22 de percheziții domiciliare, joi, in Buzau, Braila și București, la persoane banuite de trafic de droguri și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu lucratorii de politie judiciara din cadrul DCCO – Serviciul Antidrog efectueaza, joi, 16 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Arad, Bihor si Valcea, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei importante grupari de traficanti de droguri, care…

- In aceasta dimineața, au loc mai multe percheziții pe raza județelor Arad, Bihor și Valcea. Este vizata o rețea de distribuție de droguri de risc și mare risc. „La data de 05.05.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna…