- Comisia Europeana a anuntat luni ca a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin date de autoritatile romane companiei aeriene TAROM sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate, se arata intr-un comunicat al…

- Comisia Europeana a trimis inapoi Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe care Romania l-a depus zilele trecute. Cuprinde multe sume nejustificate, unele sunt supraestimate, lipsesc metodologiile de calcul și au fost furnizate informații neclare legate de proiecte. Acestea sunt cateva dintre…

- Comisia Europeana urmarește cu mare atenție ancheta ce se deruleaza in Romania dupa uciderea ursului Arthur, cu atat mai mult, cu cat anul trecut Romania a primit oficial un avertisment de a-și pune la punct planurile de conservare privind ariile protejate. „Am incredere ca autoritațile romane investigheaza…

- Aproape 700.000 de doze Pfizer vor sosi, luni, in țara. Romania va ajunge la peste 6,5 milioane de doze Pfizer-BioNTech recepționate. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana și vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. O parte din tranșa aferenta Centrului Regional Timișoara…

- Romania a primit azi a doua tranșa de vaccin livrata de compania farmaceutica Johnson&Johnson constand in 48.000 de doze. Acestea vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale. Potrivit CNCAV, noua tranșa de vaccinuri livrata de…