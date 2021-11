Stiri pe aceeasi tema

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, joi, de 7,94 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Este a 20-a zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in Capitala, cea mai mare valoare fiind atinsa pe 22 octombrie - 16,54. In urma…

- Incidența cazurilor de COVID-19 la 14 zile in București a sarit de 16/1000, dar de la inceputul lunii, mai exact de la 2 octombrie, nu s-au mai actualizat masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului in Capitala. Mai mult, Hotararea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența…

- Rata de infectare in București a ajuns la aproape 10 la mie. Luni, Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat o incidența de 9,64 la mia de locuitori. In urma cu o zi, rata de incidenta a fost de 8,98. Situația devine astfel tot mai problematica. Comitetul Municipiului București pentru Situatii…

- In premiera de la debutul pandemiei de Covid, persoanele nevaccinate nu mai pot merge la restaurante, terase, cinematografe, nunți sau botezuri, daca traiesc in localitați cu rata de infectare de peste 6 la mie. Nu mai pot circula nici noaptea fara declarație pe propria raspundere sau adeverința de…

- Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta a adoptat, duminica, alte noi restricții care vor fi valabile in Capitala incepand de luni, de la ora 0.00. Incidența cazurilor este, conform datelor oficiale, de 4,35 la mie in București. Restricțiile vin dupa cele doua zile de Congres al…

- Capitala se apropie de incidența 4 la mie, insa oficial nu este inca in scenariul roșu. Vineri, Bucureștiul a ajuns la 3,77, iar in urma unei ședințe la Prefectura Capitalei s-a luat decizia ca noile masuri sa intre in vigoare din aceasta noapte. Altfel spus, de la ora 00.00 certificatul verde devine…

- Bucureștiul va intra in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata. Asta inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-ruri. Masurile vor intra in vigoare in urma deciziei…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Salaj a adoptat, luni, o hotarare care prevede masuri suplimentare de prevenire si combatere a infectiilor generate de virusul SARS-CoV-2 in comuna Simisna, unde incidenta cazurilor de COVID-19 este cea mai mare din judet, respectiv 7,67 cazuri la…