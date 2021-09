Restricții în localitățile limitrofe Bucureștiului Incepand de sambata, in Popești-Leordeni și Periș din județul Ilfov, reintra in vigoare cateva restricții. In orașul Popești-Leordeni, rata de incidența cumulata la 14 zile este de 2,10 la mia de locuitori, iar in comuna Periș a ajuns la 2,01 la mie. In urmatoarea perioada, oamenii vor fi nevoiți sa poarte masca de protecție sanitara in toate spațiile deschise aglomerate, dar și la locul de munca. Spectacolele, concertele și festivalurile in aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori și cu purtarea maștii de protecție. Participarea este permisa doar pentru persoanele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

