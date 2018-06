Circulatia este restrictionata joi pe prima banda a podului de la Agigea, pana la ora 16.00, din cauza unor lucrari, informeaza Mediafax. Urmeaza alte restrictii in 12, 13 si 14 iunie, pe timpul noptii. Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in intervalul orar 9:00 – 16:00 este restricționata circulația rutiera pe banda 1, The post Restricții de trafic pe Podul Agigea valabile pana la ora 16.00 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .