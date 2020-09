Stiri pe aceeasi tema

- In vederea inlocuirii rețelei publice de apa potabila in București, in zona intersecției Bulevardul Iuliu Maniu / Bulevardul Vasile Milea, incepand de astazi, 8 septembrie, se vor institui restricții de circulație, in etape, a informat Brigada Rutiera intr-un comunicat.Restricțiile rutiere vor fi dispuse…

- Traficul rutier va fi restrictionat, incepand de marti, in etape, in zona intersectiei bulevardelor Iuliu Maniu si Vasile Milea din Bucuresti, pentru realizarea de lucrari pentru inlocuirea retelei de apa potabila.

- Brigada Rutiera a anunțat ca luni seara, 7.09 a.c., in jurul orei 20:40, pe Șos. Chitilei din Capitala s-a produs un accident rutier grav in urma careia o persoana a murit și alta a fost grav ranita. Din primele date, conducatorul unui autovehicul in varsta de 76 de ani care se deplasa pe Șos. Chitilei,…

- Un accident rutier mortal a avut loc noaptea trecuta in București. Un motociclist a murit pe loc, dupa ce a fost spulberat, la intersecția Bd. Iuliu Maniu cu Str. Valea Lunga, de un șofer. Medicii nu au mai putut face nimic pentru tanarul de 26 de ani, informeaza Observatornews.ro.Citește…

- Brigada Rutiera anunta ca, luni, in contextul manifestarilor dedicate Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, vor fi impuse restrictii de circulatie pe o serie de artere din Bucuresti. Luni, intre orele 10:00 - 12:00, Ministerul Apararii Nationale - Statul Major al Fortelor Aeriene va organiza…

- Parcul Alunelul din Capitala a intrat in etapa a doua de reconstructie. Lucrarile vor dura 90 de zile si prevad construcția a doua fantani arteziene, amenajarea spațiilor verzi, instalarea sistemului de irigare, a iluminatul public și cel decorativ, precum și a mobilierului urban.

- Un accident rutier a avut loc sambata, la intrarea in București, in zona Șoseaua Colentina - Pod Europa. O persoana a fost ranita grav, iar circulația pe sensul de intrare in Capitala a fost restricționata, anunța Brigada Rutiera. Din fotografia pe care STIRIPESURSE.RO o prezinta mai jos, se poate…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, luni, intre orele 8,15 - 17,00, se executa lucrari de reparatii la parapetul marginal al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe sensul catre Capitala, intre kilometrii 17 si 14, comuna Cernica, judetul Ilfov. Astfel, banda de urgenta este restrictionata,…