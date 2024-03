Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu și pe A3 Câmpia Turzii-Târgu Mureș. Atenționări pentru șoferi Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu și pe A3 Campia Turzii-Targu Mureș. Atenționari pentru șoferi Poliția Romana și CNAIR anunța restricții de circulație pe doua tronsoane de autostrada, vineri, 8 martie. Sunt derulate lucrari. Potrivit CNAIR, restricții de circulație pe A1 Sebeș-Sibiu sunt in zona: km 261+600 – 262+400 Saliște-Cristian (Sibiu) – pana la ora 14.00, pentru lucrari de inlocuire parapet median deteriorat. Este restricționata banda 2 de pe calea […] Citește Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu și pe A3 Campia Turzii-Targu Mureș. Atenționari pentru… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR informeaza participantii la trafic ca, incepand de luni, 26.02.2024, circulatia rutiera va fi inchisa pe A2, sectorul cuprins intre km 101 500 si km 102 200, Calea 1, Bucuresti Constanta, pentru executarea lucrarilor de reparatii la pasajul situat la km. 101 862, peste CF din zona localitatii…

- CNAIR informeaza participantii la trafic ca circulatia rutiera pe autostrada A2, Bucuresti ndash; Constanta, sectorul cuprins intre km 11 700 ndash; km 15 500, in zona Nodului rutier A0 A2, se va inchide in perioada 12.02 23.02.2024, in noptile de luni, marti, miercuri si joi, in intervalul orar 23:00…

- CNAIR informeaza participantii la trafic ca circulatia rutiera pe autostrada A2, Bucuresti ndash; Constanta, sectorul cuprins intre km 11 700 ndash; km 15 500, in zona Nodului rutier A0 A2, se va inchide in perioada 12.02 23.02.2024, in noptile de luni, marti, miercuri si joi, in intervalul orar 23:00…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (D.R.D.P) Cluj anunța restricții de circulație pe autostrada Sebeș- Turda (A10). Motivul fiind efectuarea unor lucrari de reparații rosturi de dilatație pod.Astfel, vor avea loc restricții de circulație astazi,30.01.2024, banda de urgența și banda I, a autostrazii…

- InfoTrafic: Restricții de circulație pe A1 Sebeș-Sibiu și pe alte tronsoane de autostrada. Unde se fac reparații CNAIR a anunțat restricții de circulație pentru lucrari care sunt efectuate joi, 25 ianuarie, pe un tronson din autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Mai sunt restricții și pe A1 Pitești-București,…

- Restricții de circulație la ieșire de pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu și pe DN 7. Se fac lucrari de reparații Joi, 11 ianuarie, sunt restricții de circulație la ieșire de pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, zona Cunța și pe DN7 la Boița, pentru executarea unor lucrari de reparații. Potrivit CNAIR, de la ora…

- Circulație in condiții de iarna pe Autostrada A1 Sibiu – Deva: Ninge viscolit, cu depunere de zapada pe carosabil. RECOMANDARI pentru șoferi Circulație in condiții de iarna pe Autostrada A1 Sibiu – Deva: Ninge viscolit, cu depunere de zapada pe carosabil. RECOMANDARI pentru șoferi Centrul INFOTRAFIC…

- VIDEO ȘTIREA TA: Ninsoare pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Zapada se depune pe carosabil. Atenționari pentru șoferi Traficul rutier este ingreunat de condițiile meteo nefavorabile, vineri seara, pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. In zona ninge și se depune strat de zapada pe carosabil. Imaginile au fost trimise…