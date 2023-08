Restricții de circulație în zona Guvernului, pe 10 august Brigada Rutiera București anunța restricții de circulație, in data de 10 august, in zona Guvernului, din cauza a doua adunari publice care au loc la sediul Guvernului din Piața Victoriei intre orele 10.00-23.00. Astfel, intre orele 10.00-18.30, are loc prima adunare publica la sediul Guvernului din Piața Victoriei – alveola centrala, urmata de o alta in intervalul 19.00-23.00. Traversarea participanților se va face din alveola media catre alveola centrala din dreptul semaforului de pe Șoseaua Kiseleff, sub indrumarea polițiștilor rutieri, transmite Brigada Rutiera București. In funcție de numarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in cazul inregistrarii unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, in intervalul orar 13,00 - 21,00, circulatia autocamioanelor cu masa de peste 20…

- Vremea extrema imparte Romania in doua. Vijeliile și ploile torențiale pun stapanire pe aproape toata țara, pana maine dimineața. In schimb, sambata, sudul țarii se va topi la aproape 40 de grade.

- Traficul auto va fi restrictionat, sambata, in zona Stadionului „Arcul de Triumf”, unde va avea loc, de la ora 21,30, meciul de fotbal FCSB - FC Dinamo Bucuresti, potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, citat de Agerpres.

- Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene este sarbatorita, pe 20 iulie, de aviatorii militari romani, sub patronajul ocrotitorului lor, Sfantul Proroc Ilie Tesviteanul. Ziua Aviației Romane este sarbatorita astazi cu fast. Aparatele de zbor vor survola Bucureștiul, iar o ceremonie militara va fi organizata…

- Primaria Florești anunța acțiuni de indepartare/recoltare exemplare vulpi de pe raza comunei, joi 13 iulie. Exista riscul sa fie restricționata atat circulația auto cat și cea pietonala in unele zone.„Anunț - avertizare locuitori zona Avram Iancu, nr 408 E și imprejurimi - acțiuni AJVPS pentru indepartare…

- Federația ”Solidaritatea Sanitara” anunța un nou miting național miercuri, 12 iulie, in Piața Victoriei, la care sunt așteptați peste 5.000 de angajați, ”care se vor lupta cu caldura torida” și ”indiferența Guvernului”. ”Revendicarile susținute de protestatari au ca scop obținerea unor drepturi de natura…

- FOTO| Noi MODIFICARI și RESTRICȚII de circulație rutiera in Cugir. Ce trebuie sa știe șoferii FOTO| Noi MODIFICARI și RESTRICȚII de circulație rutiera in Cugir. Ce trebuie sa știe șoferii Noi restricții și modificari de circulație rutiera au fost impuse in Cugir. Incepand de astazi, șoferii din Cugir…

- Circa 20.000 de profesori sunt așteptați la cel mai mare miting din ultimii ani, care va incepe, marți, la ora 11.00, in Piața Victoriei și va continua cu un marș pana la Cotroceni, in jurul orei 15.00. Brigada Rutiera a Capitalei anunța o serie de restricții de trafic pentru buna desfașurare a evenimentului.…