Restricții de circulație în Capitală: Ce străzi și bulevarde vor fi închise în weekend In acest weekend vor fi in vigoare restricții de circulație in București. Autoritațile locale au anunțat ca mai multe strazi și bulevarde importante din Capitala vor fi inchise sambata și duminica pentru desfașurarea mai multor evenimente cultural-sportive. Astfel, potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București Ilfov, zeci de linii de autobuz vor fi deviate de la traseul obișnuit. Potrivit Primariei Capitalei, in zilele de sambata și duminica, au loc mai multe evenimente de amploare care presupun restricții de trafic. Este vorba despre iMapp Bucharest 2021… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 19 septembrie, intre orele 08.30-15.30, se va desfașura evenimentul sportiv „Bucharest International 10K”, in Municipiul București, dupa urmatorul program:– intre orele 06.00 – 15.30, adunarea participanților in parcul Regele Mihai I, intrarea Charles de Gaulle;– intre orele 08.30 – 14.00,…

- Restrictii de trafic vor fi instituite, duminica, pe mai multe artere din Capitala, in contextul desfasurarii Bucharest International Half-Marathon si 10k, organizat de Asociatia Club Sportiv "Constantina Dita", in parteneriat cu Centrul de Proiecte Educationale si Sportive - PROEDUS, anunța Agerpres.…

- Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete si accesibilizarea trotuarelor pentru ca ele sa poata fi utilizate de pietoni, nu ca locuri de parcare pentru masini, precum si benzi unice pentru transportul public se numara printre revendicarile celei de-a XVI-a editii a Marsului Biciclistilor din Bucuresti,…

- Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclete si accesibilizarea trotuarelor pentru ca ele sa poata fi utilizate de pietoni, nu ca locuri de parcare pentru masini, precum si benzi unice pentru transportul public se numara printre revendicarile celei de-a XVI-a editii a Marsului Biciclistilor din Bucuresti,…

- Ceremonie militara, la incheierea misiunii Armatei Romaniei in Afganistan Foto arhiva Sunt anuntate restrictii de circulatie miercuri în capitala. De la ora 10:00, la Arcul de Triumf, va avea loc o ceremonie militara ce va marca încheierea misiunii Armatei României…

- Restrictii de circulatie pe 21 iulie, in Bucuresti Arcul de Triumf din Bucuresti. Foto: wikipedia.org. Vor fi restrictii de circulatie miercuri, în Bucuresti, în zona Arcului de Triumf, unde se va desfasura ceremonia militara prin care se va încheia misiunea Armatei…

- Naționala Franței pregatește la București meciul cu Elveția de luni, din optimile de finala ale EURO 2020. Campioana mondiala en-titre a efectuat un nou antrenament in Capitala, desfașurat pe stadionul „Arcul de Triumf”.