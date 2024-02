Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, de la ora 18:30, Dinamo va primi vizita celor de la Hermannstadt in etapa 28 a sezonului regulat. Cu 4 ore inaintea partidei de pe Arcul de Triumf mai sunt disponibile aproximativ 100 de bilete. Dinamo a obținut victorii consecutive cu Farul (2-0) și Oțelul (3-1), apoi a fost readusa…

- Gabriel Tamaș, 40 de ani, urmeaza sa se intalneasca la inceputul acestei saptamani, poate chiar azi, susțin sursele GSP, pentru a vedea daca semneaza angajamentul cu Dinamo pentru funcția de director sportiv. # Fostul internațional are solicitari ferme, de la care nu vrea sa abdice. # Brașoveanul ar…

- Dinamo a invins-o pe Oțelul cu 3-1 și a scapat de ultima poziție din Superliga. Nu toate aspectele interesante ale serii au fost surprinse de camerele TV, motiv pentru care va prezentam 7 știri-blitz de la incleștarea de pe „Arcul de Triumf”. Doar 8 puncte o mai despart pe Dinamo de zona sigura, in…

- Ultimul transfer al lui Dinamo, fundașul Edgar Ie, 29 de ani, a ajuns in noaptea de sambata spre duminica in Capitala, va parafa actele și apoi va incepe antrenamentele sub comanda lui Zeljko Kopic. In schimb, „cainii” il platesc degeaba pe Quentin Bena, 25 de ani, care doar se pregatește cu echipa.…

- Mircea Lucescu a avut un dialog tulburator cu un fan al lui Dinamo, ajuns in pragul disperarii. „Il Luce” a fost prezent pe stadionul Arcul de Triumf, in meciul pierdut de „caini” cu U Cluj, scor 0-1, in etapa a 19-a a Ligii 1. Antrenorul care a scris istorie la Dinamo a oferit primele declaratii […]…

- Universitatea Cluj va evolua luni, incepand cu ora 20:45, pe stadionul „Arcul din Triumf” din București, contra celor de la Dinamo. Meciul va conta pentru etapa a XIX-a, din cadrul SuperLigii de fotbal. Universitatea Cluj nu a mai pierdut pe teren „strain” de pe 1 aprilie, fiind pe locul 2 al clasamentului…

- Emil Boc, primarul Clujului, nici nu concepe ca Universitatea sa faca pași greșiți luni, in meciul pe care echipa lui Neluțu Sabau il va disputa in compania lui Dinamo, pe „Arcul de Triumf”. Edilul a abordat un discurs optimist intr-un interviu acordat presei locale. ...

- Stadionul „Arcul de Triumf” va gazdui astazi, de la ora 13:00, un meci cu titlul pe masa. CSM Știința Baia Mare și Dinamo se vor infrunta pentru ca noua campioana a Romaniei la rugby sa fie stabilita. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 3 și OrangeSport 4. ...