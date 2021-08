Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile județene au impus restricții de circulație pe timp de noapte și program scurt magazinelor din localitațile aradene Ignești și Dezna, valabile in weekend. Incidența cazurilor de infectare cu COVID-19 in cele doua localitați a depașit 4 la mia de locuitori. Rata de infectare mare in doua…

- Ministrul Sanatații vorbește despre restricții de circulație care s-ar putea aplica persoanelor nevaccinate intr-un viitor nu foarte indepartat. Vicepremierul Dan Barna a declarat, totodata, in urma cu ceva timp, ca nevaccinații nu vor mai putea sa mearga in centrele comerciale in weeekend. ”Aceste…

- Autoritatile din Grecia au interzis sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat libertatea de circulatie pe populara insula de vacanta Mykonos, dupa o crestere a numarului de infectii cu coronavirus raportate.