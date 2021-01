Stiri pe aceeasi tema

- In aproximativ un an de la declanșarea pandemiei de COVID-19 peste 100 de milioane de oameni s-au infectat cu noul coronavirus. Aproape 75 de milioane s-au vindecat, i ar numarul deceselor a depașit 2,15 milioane. Țara cu cele mai multe infectari ramane Statele Unite ale Americii, unde numarul se apropie…

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, in Uniunea Europeana si Brazilia, informeaza AFP si dpa, citand informatii furnizate de un oficial al Casei Albe.…

- Autoritatile americane ar trebui sa se astepte la ce este mai rau in legatura cu noua tulpina a coronavirusului, a declarat duminica expertul-sef in boli infectioase din SUA, dr. Anthony Fauci, potrivit DPA. "Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie…

- Presedintele Joe Biden intentioneaza sa reinnoiasca luni restrictiile de calatorie in SUA pentru persoanele care nu au cetatenie americana si care s-au deplasat recent in Marea Britanie, Uniunea Europeana si Brazilia, informeaza AFP si dpa citand informatii furnizate de un oficial al Casei Albe preluat…

- Danemarca a anunțat ca a inregistrat primul caz de infectare cu noua varianta a coronavirusului extrem de contagioasa descoperita in Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu tulpina foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie. Institutul national de serologie…

- Ministerul Sanatații din Franța a anunțat, joi seara, ca a fost detectat primul caz de contaminare cu noua tulpina a coronavirusului depistata in Africa de Sud. Este vorba despre un barbat care s-a intors dintr-un sejur in Africa de Sud și care locuiește in regiunea estica Haut-Rhin, aproape de granița…

- In urma unei analize, efectuata de catre specialiștii MedLife, a peste 60 de genomuri SARS-CoV-2, provenite din Brașov, Cluj, Timișoara, Sibiu și București, s-a constatat ca noua tulpina de coronavirus din Marea Britanie nu a fost identificata, deocamdata, pe teritoriul Romaniei. Raportul, o inițiativa…

- 'Tuturor calatorilor non-britanici sau rezidenti permanenti care au fost in Danemarca sau au tranzitat aceasta tara in ultimele 14 zile li se va refuza intrarea de catre politia de frontiera la sosire' incepand de sambata, ora 04.00 GMT, a comunicat Ministerul Transporturilor. Decizia a fost adoptata…