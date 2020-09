Restaurantele și cafenelele fără terasă din Giurgiu, închise după miezul nopții Restaurantele și cafenelele fara terasa din municipiul Giurgiu si alte trei localitati in care rata de infectare cu COVID-19 este de 1,6 la mia de locuitori vor fi inchise dupa miezul noptii. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis ca, incepand de astazi, 9 septembrie, activitatea restaurantelor si cafenelelor cu activitate in interiorul cladirilor sa se desfasoare doar pana la miezul noptii in municipiul Giurgiu si in alte trei localitati in care rata de infectare cu COVID-19 este de 1,6 la mia de locuitori. „Avand in vedere rata de incidenta a cazurilor pozitive la mia de locuitori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

