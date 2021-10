Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a anunțat ca va edita un numar de telefon care apare intr-o scena din serialul fenomen Squid Game, dupa ce o femeie de afaceri din Seongju, sud-estul Coreei de Sud, a spus ca primește mii de mesaje și apeluri de la tineri care spun ca vor sa se inscrie in concursul relatat in serial, potrivit…

- Rusia a livrat catre Mali patru elicoptere de tip Mi-171, in contextul in care Franta isi exprima ingrijorarea fata de influenta tot mai mare a Moscovei asupra Guvernului de tranzitie, relateaza AFP. O apropiere intre Bamako si Moscova se contureaza tot mai mult. Ministrul interimar…

- La cererea studenților, restaurantele universitare din capitala Germaniei au taiat din meniu aproape toate preparatele din carne. Pentru inceputul anului școlar, in octombrie, din cele 510 feluri de mancare oferite in cele 20 de restaurante universitare din Berlin, 68% vor fi vegane, 28% vegetariene…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri la Casa Alba de liderul american Joe Biden, caruia ii va cere sprijinul ferm in fata Rusiei, intr-un moment in care retragerea dezordonata din Afganistan a provocat o unda de soc in randul tarilor care, la fel ca Ucraina, au mizat totul…

- Actorul Horatiu Malaele a sustinut sambata seara un spectacol pe scena Teatrului National "Vasile Alecsandri" din Iasi, la finalul caruia a primit Premiul Special din partea organizatorilor Festivalului Serile Filmului Romanesc. Evenimentul s-a dorit a fi o reuniune intre invitatii speciali ai editiilor…

- La data de 11 august 2021, in jurul orei 04.00, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, de catre o femeie, de 30 de ani, din municipiu, cu privire la faptul ca, ar fi primit amenințari cu moartea, prin intermediul unei rețele de socializare, de la un barbat, de 30 de ani, din Alba Iulia.In urma…

- Cercetatorii de la Bitdefender au depistat o noua campanie de mesaje inșelatoare care pretind a veni de la Poșta Romana, trimise de catre atacatori cu scopul de a convinge destinatarii sa plateasca o taxa suplimentara pentru a primi un colet. Mii de email-uri frauduloase in care oamenii sunt notificați…

- Mai multe familii din localitațile Sohodol, Ocoliș, Runc și Carpiniș, zone lovite de inundații, au primit din partea Filialei Crucea Roșie Alba pachete igienico sanitare și alimente. In dimineața zilei de vineri, o echipa alcatuita din 14 angajați și voluntari ai Filialei de Cruce Roșie Alba și Sibiu…