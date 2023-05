„Restaurant spațial”: Cît costă să iei masa în stratosferă O companie franceza le va oferi, la propriu, clienților sai ocazia de a lua masa in stratosfera. „Restaurantul spațial” al companiei Zephalto va fi o capsula presurizata, numita Celeste, atașata la un balon stratosferic, iar prețul unei astfel de experiențe culinare nu va fi unul tocmai redus, scrie CNN. Zephalto a inceput deja sa faca așa-numite ”pre-rezervari” pentru viitorul sau restaurant s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

