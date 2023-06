Stiri pe aceeasi tema

- ANPC a anuntat miercuri, ca a facut un control la restaurantul Pofta Pescarului din Costinesti. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au gasit mai multe probleme. Astfel, in zona barului este utilizat un recipient pentru depozitarea deseurilor menajere fara capac de protectie;…

- Un control facut de inspectorii de la Protectia Consumatorilor la restaurantul Pofta Pescarului din Costinesti a scos la iveala mai multe probleme pentru care s-au dat amenzi in valoare de 20.000 de lei și s-a propus inchiderea unitații pentru maximum șase luni.Potrivit unui comunicat transmis miercuri,…

- Insecte, mucegai in frigidere, grasime scursa din hote peste grill, vase murdare și uzate, produse expirate - este ceea ce a gasit ANPC la un restaurant din Costinești.Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit o serie de deficiențe grave in restaurantul "Pofta Pescarului"…

- Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea (CRPCR) București-Ilfov au dispus oprirea temporara a prestarii de servicii a unui complex din Ilfov pana la remedierea deficiențelor și au sigilat mai multe spații comerciale.Potrivit CRPCR București-Ilfov, acțiunea de…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a fost facut un control la magazinul Cora apartinand societatii comerciale Romania Hypermarche S.A. Acesta se afla in incinta City Park Mall din municipiul Constanta. “Pentru…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a luat decizia de a inchide un hotel din Romania, in urma unei sesizari primite in cursul zilei de duminica, 23 aprilie. Inspectorii au gasit o serie de nereguli, fapt pentru care au decis amendarea, dupa care inchiderea temporara a unitații…

- Un magazin alimentar din Galați a fost inchis temporar, inainte de Paști, iar administratorul amendat cu 10.000 de lei de Protecția Consumatorilor. Cele mai grave nereguli gasite au fost produse fara elemente de identificare și mizerie.

- Un numar de 11 operatori economici au fost inchisi temporar, in urma controalelor efectuate joi de comisarii comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in Piata Rahova si in Complexul Comercial Niki Scorpion, informeaza News.ro. Echipele de control au dat amenzi in valoare…