Restanțele la plata pazei pădurilor depășesc un milion de lei într-un singur județ Restanțele la plata pazei padurilor depașesc un milion de lei intr-un singur județ, ceea ce explica și mai bine de ce, in Romania, hoții de lemne sunt greu de prins. Județul Dolj este cel unde restanța la plata serviciilor de paza a padurilor depașește un milion de lei. Ca raspuns la intrebarea adresata de “Romania libera”, Garda Forestiera ne-a confirmat situația. Iata raspunsul: “Suma totala nedecontata pana la data de 20 decembrie 2021 pentru plata serviciilor de paza suprafețelor de fond forestier de pana la 30 de hectare deținute de persoane fizice sau juridice in județul Dolj este de 1.004.867,52… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

