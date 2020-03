Ionel Danca, șeful Cancelariei premierului izolat Ludovic Orban, se lauda, sambata, intr-o postare pe Facebook, cu cat de responsabil este Guvernul interimar și desemnat, cat de repede au fost testați liderii liberali și cat de rapid au venit primele rezultatele negative și cum respecta ei legea, conducand Romania din “autoizolare”. Postarea neinspirata a lui Danca i-a The post Responsabilitatea clamata de Guvernul Orban, desființata pe rețelele de socializare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .