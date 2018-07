Stiri pe aceeasi tema

- Familia sportului constantean este din nou in doliu, dupa ce, in zorii zilei de ieri, s a stins din viata, pe neasteptate, Dumitru Mihailescu, expertul sportiv al CS Farul. Fost sportiv de mare performanta campion national la atletism, in probele lungi , fost antrenor, fost metodist si fost director…

- Dumitru Mihailescu avea 65 de ani și era expert sportiv in cadrul CS Farul Constanța. Se pare ca Mihailescu se afla in concediu in momentul cand a incetat din viața. ”A fost identificat un barbat de 65 de ani. Nu prezinta urme de violența pe corp. A fost intocmit dosar penal pentru ucidere…

- Fostul campion national la atletism, Dumitru Mihailescu, a fost gasit mort, luni, intr-o camera de hotel din Poiana Brașov. Acesta a incetat din viata, in aceasta dimineata, in jurul orei 4.00....

- Dumitru Mihailescu, fostul campion national la atletism a fost gasit mort, luni, intr-o camera de hotel din Poiana Brasov. Apropiatii ii spuneau „Misu”, avea 65 de ani si era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanta, conform Mediafax . Fostul campion national la atletism, Dumitru…

- Dumitru Mihailescu, fostul campion national la atletism a fost gasit mort, luni, intr-o camera de hotel din Poiana Brasov. Apropiatii ii spuneau „Misu”, avea 65 de ani si era expert sportiv din cadrul Clubului Sportiv Farul Constanta, conform Mediafax . Fostul campion national la atletism, Dumitru…

- Sportul constantean din nou in doliu S a stins din viata una dintre personalitatile sale marcante, Dumitru Mihailescu, expertul sportiv al CS Farul, fost campion national la atletism, fost antrenor, fost metodist si fost director al clubului constantean Pe 12 august a.c., Dumitru Mihailescu ar fi implinit…

- Ieri a avut loc inmormantarea antrenorului emerit Ioan Veliciu, una dintre legendele atletismului constantean, stins din viata la varsta de 83 de ani. Ilustrul specialist, care a crescut si a dus la mari performante in atletism generatii intregi de sportivi si sportive, isi doarme somnul de veci la…

- Cosmin Contra a sustinut o conferinta de presa inaintea meciurilor amicale pe care nationala le va sustine cu Chile si Finlanda, dar a abordat si subiectul plecarii lui Dan Petrescu de la CFR, existand vocic are sustin ca-n ciuda castigarii titlului in Liga 1 Betano, antrenorul e tentat sa dea curs…