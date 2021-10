Reşiţa deschide sezonul ajutoarelor pentru încălzire RESITA – Directia de Asistenta Sociala a municipalitatii anunta ca familiile cu venituri mici pot beneficia de ajutoare de incalzire si de suplimentul pentru energie! Familiile si persoanele singure din municipiul Resita al caror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depaseste 1.386 de lei in cazul familiei, respectiv 2.053 de lei in cazul persoanelor singure, pot depune cereri si declaratii pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi și petrolieri pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

