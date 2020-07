Stiri pe aceeasi tema

- Acte false, masini reparate in service-uri neautorizate, defecte ascunse cu vopsea, preturi exagerat de mari - sunt principalele probleme pe care trebuie sa le observati atunci cand va cumparati o masina second hand.

- Piața de executive search a fost afectata intr-o masura destul de mare de criza generata de coronavirus. Multe din recrutari au fost amanate pe o perioada nedeterminata, iar altele chiar anulate, insa unele au ramas in picioare. S-au cautat in...

- Piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 33% in primele cinci luni ale anului, fata de aceeasi perioada din 2019, desi la nivelul lunii mai, prin cele 8.609 de autovehicule inmatriculate (din care 7.067 de autoturisme), a fost consemnata o...

- ​Piața mașinilor noi a scazut în mai cu 45%, dar s-a vazut o îmbunatațire simțitoare fața de aprilie. La mașini second-hand din import scaderea a fost de 30%, iar la tranzacții cu mașini second-hand pe plan intern totalul a fost la jumatate fața de luna mai din 2019, arata datele Poliției.…

- Preturile locuintelor incep sa scada la nivel national, in contextul pandemiei. Tendinta descendenta resimtita a fost mai redusa decat cea din aprilie, insa aceasta s-a facut simtita, moderat, in mai multe centre regionale.

- Printre primele investiții romanești, ziarul și ulterior site-ul www.anuntul.ro au reușit sa ramana sub același patronaj timp de trei decenii și sa fie un mijloc de comunicare util intre cerere și oferta pe piața bucureșteana. Este o performanța in condițiile in care foarte puține din primele firme…

- Inmatricularilor de autoturisme noi in Franta au scazut cu 50,34% in luna mai, consecinta a inchiderii concesionarilor pe fondul pandemiei de coronavirus, dar este vorba totusi de un recul mai mic decat cel inregistrat in lunile aprilie si martie, semn ca ridicarea unor restrictii s-a tradus prin…

- Piața mașinilor second-hand din Romania este afectata semnificativ de numeroase fraude, de la banalul kilometraj dat inapoi pana la ascunderea unor accidente majore. O analiza realizata de compania carVertical, care vinde rapoarte online despre istoricul mașinilor second-hand, arata ca 22.8% dintre…