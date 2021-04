Stiri pe aceeasi tema

- Politia a fost chemata la locuinta printului Harry si a sotiei sale, Meghan Markle, de noua ori pe parcursul a noua luni, de cand cuplul s-a mutat in Los Angeles, conform datelor oficiale, publicate joi si citate de dpa si Agerpres.

- Un barbat impreuna cu soția sa, au fost ajutați de catre polițiști sa ajunga mai rapid la maternitate. Pentru ca erau ambuteiaje in oraș și era o necesitate urgenta de a ajunge la spital, barbatul s-a apropiat de agenții de patrulare care se aflau la menținerea circulației rutiere și i-a rugat sa-i…

- Incepand cu data de 10 martie 2021, in satul Biia, din comuna Sona, a fost instituita carantina, pentru o perioada de 14 zile. In vederea asigurarii ordinii publice și a respectarii masurilor de carantina, la fața locului vor acționa, in sistem mixt, mai multe echipaje de jandarmi și polițiști. Pentru…

- Dupa scandalul creat recent in urma incidentului din 2020, cand noua polițiști au torturat doi barbați care i-au atenționat ca nu poarta masca, noi imagini terifiante in care oamenii legii agreseaza un barbat reținut au aparut in presa. Polițiștii au fost filmați, chiar de camerele de monitorizare din…

- Tinerele care apar intr-un video, lovind si umilind o adolescenta, au fost identificate. Sunt eleve la trei licee din Chisinau. Informatiile au fost prezentate la sedinta operativa de la Primarie de catre Lilian Luca, sef-adjunct al Directiei de politie a municipiului Chisinau, transmite IPN.

- Un condamnat la pușcarie care a fugit de Poliția Rutiera din Timișoara a fost impușcat de oamenii legii. Barbatul a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii, așa ca aceștia au pornit in urmarirea lui și au tras mai multe focuri de arma. Fugarul a fost impușcat de oamenii legii, iar Parchetul…

- Cadavrul unui barbat in varsta de 79 de ani a fost gasit zacand aproape de malul raului Buzau, la doua zile dupa ce septuagenarul disparuse de acasa. Barbatul, un localnic din Vadu Pașii, a fost dat disparut de la domiciliu pe 20 ianuarie. Atunci, fiica batranului, o localnica de 47 de ani, a sunat…