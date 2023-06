Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Burbank, California, a generat venituri de 21,8 miliarde de dolari in cel de-al doilea trimestru al anului sau fiscal esalonat (octombrie pana in septembrie), in crestere cu 13% fata de an, potrivit unui comunicat publicat miercuri. In primele trei luni ale anului, Disney a pierdut patru milioane…

- SpaceX incearca din nou joi sa lanseze pentru prima data in spatiu noua sa racheta Starship, cea mai mare din lume, destinata calatoriilor pe Luna si Marte, informeaza AFP. Fereastra de lansare se va deschide la ora locala 8.28 a.m. (13.28 p.m. GMT), pana la ora 9.30 a.m. Scena acestui spectacol foarte…

- Americanii primesc o pasuire de un trimestru inainte ca Netflix sa puna in aplicare noile masuri care vizeaza utilizatorii ce folosesc acelasi cont, masuri care vor aduce ceea ce multi numesc "taxa pe sharing". In loc de finele primului trimestru, taxa pe sharing din Statele Unite va fi implementata…

- Cei de la Netflix mai spun ca amanarea le va permite sa implementeze mai bine…

- Elev caporal Florin Dragan este din Navodari, iar la 18 ani a ales sa plece in Regatul Unit al Marii Britanii pentru a studia Managementul Afacerilor.A locuit acolo pana la varsta de 24 de ani, cand s a intors acasa, in Romania, unde a ales sa isi continue studiile cu un masterat in Consultanta de Business…

- Actorul Jamie Foxx a fost transportat de urgenta la spital, marti, ca urmare a unei „complicatii medicale" in timpul filmarilor la cel mai recent film al sau, a declarat familia intr-un comunicat. Acum este mai bine, conform rudelor sale. „Vrem sa va informam ca tatal meu, Jamie Foxx, a suferit ieri…

- Alina Vidican și-a sarbatorit ziua de naștere. A implinit 39 de ani, iar Claude Senhoreti, soțul ei, a surprins-o cu un cadou de sute de mii de dolari: o mașina marca Lamborghini, ediție limitata. Pe Instagram, milionarul Claude Senhoreti a distribuit un clip video cu mai multe imagini. Alina Vidican…

- "Lumea are nevoie de umor", in special in Statele Unite "divizate", spune actrita americana Jennifer Aniston, care joaca alaturi de Adam Sandler in „Murder Mystery 2”, o comedie care are premiera vineri pe Netflix."Comedia a evoluat, filmele s-au schimbat. Acum, e putin mai delicat pentru ca trebuie…