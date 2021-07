Reputata actriţă spaniolă Pilar Bardem, mama lui Javier Bardem, a murit la vârsta de 82 de ani Reputata actrita spaniola Pilar Bardem, mama actorului Javier Bardem, a murit sâmbata la vârsta de 82 de ani, în urma unei suferinte îndelungate, anunta postul TVE, preluat de News.ro.



Nascuta în Sevilia, pe 14 martie 1939, ea a facut parte dintr-o familie de cineasti importanti - a fost sora regizorului Juan Antonio Bardem si mama actorilor Javier, Carlos si Mónica Bardem.



Pilar Bardem, care suferea de o boala pulmonara, a jucat în peste 60 de filme si numeroase seriale a câstigat un premiu Goya pentru rolul din &"Nadie hablará… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a anuntat duminca, intr-un mesaj lacomic postat pe Twitter, ca se afla intr-o vizita privata la minoritatea musulmana din Grecia, in Tracia, inaintea unei intailniri, luni, cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”(Ma…

- Fostul ministru al culturii, deputatul Ionuț Vulpescu, condamna lipsa de implicare a Guvernului in relansarea sectorului cultural, in contextul relaxarilor Post-ul Deputatul Ionuț Vulpescu: “Ce ar fi sa incercam și finanțari-pilot pentru domeniul culturii?!” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 148/2020, cabinetul condus la acea vreme de Ludovic Orban instituia o schema de ajutor de stat pentru despagubirea fermierilor care au inființat culturi agricole in ...

- Continua replicile, dupa eșecul Guvernului in prezentarea la Bruxelles a unui proiect al PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența). Dupa un anunț al lui Catalin Drula, deputata Ana Catauța il acuza de ipocrizie pe ministrul Transporturilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul de Interne al Spaniei, sefa Garzii Civile si liderul partidului Podemos, de stanga, au primit scrisori de amenintare cu moartea. Premierul Pedro Sanchez le-a condamnat intr-un mesaj publicat pe Twitter.

- Ministrul britanic al Culturii, Oliver Dowden, si-a exprimat, miercuri, bucuria pentru retragerea celor sase cluburi engleze din proiectul Super Ligii europene de fotbal si a afirmat ca "este o victorie a suporterilor", informeaza agentia EFE. "Tara a fost unita in condamnarea acestor propuneri. Guvernul…