- Chiar in ziua in care Romania a fost refuzata de Austria sa intre in Spațiul Schengen, vameșii austrieci au dat dovada de scrupulozitate, intr-un control care se anunța de rutina. Ei au controlat un autocar care venea din Republica Moldova și mergea spre Paris. Autocarul in care erau 20 de pasageri…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii al Romaniei, Sebastian Ioan Burduja, efectueaza luni, 12 decembrie, o vizita de lucru la Chișinau. In acest context, astazi se desfașoara ședința Comisiei inter-guvernamentale pentru implementarea Memorandumului de Ințelegere in domeniul transformarii…

- Parlamentul a adoptat, joi, cu votul a 55 de deputați, prelungirea starii de urgența in Republica Moldova cu inca 60 de zile, in contextul razboiului din Ucraina. Documentul a fost aprobat la propunerea Guvernului de la Chișinau, informeaza TV8.md și Moldpres . Premierul Natalia Gavrilița a declarat…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a aratat, intr-un interviu pentru Agerpres, cum Republica Moldova se confrunta cu crize suprapuse si generate artificial. „Vorbim de crize suprapuse si generate artificial. Scopul acestora este unul foarte simplu: acela de a deraia cursul reformelor si al…

- Vicepresedintele Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova, Lilian Carp, face un pas spre scena politica din Romania. Deputatul de la Chisinau s-a inscris in USR, pentru a intari legatura dintre parlamentul din Romania și cel din Republica Moldova.

- Neutralitatea nu te apara de rachete, dar ea trebuie aparata si, prin urmare, suntem obligati sa ne aparam spatiul aerian, a declarat presedintele legislativului de la Chisinau, Igor Grosu, care a anuntat ca autoritatile moldovene au cerut Romaniei si Ucrainei sa

- Antonio Sefer, Horatiu Moldovan, Denis Alibec, Tudor Baluta, Nicolae Paun, Daniel Boloca, Bogdan Vatajelu, Ionut Nedelcearu au sosit deja in cantonament pentru a pregati amicalele cu Slovenia si Moldova. Pe parcursul zilei si chiar si maine, se vor alatura lotului si ceilalti tricolori, anunta frf.ro,…

- Localitațile din țara vecina ar putea sa ramana in bezna, in condițiile in care Rep. Moldova se confrunta cu cea mai grava criza energetica de pana acum. Scenariul a fost anunțat de ministrul Infrastructurii. ,,Sincer vorbind, noi luam in calcul toate scenariile, inclusiv deconectari in lant, asa ca…