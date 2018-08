Grupul operativ de trupe ruse din Transnistria (GOTR) in comun cu trupele paramilitare ale regimului separatist de la Tiraspol desfasoara in aceasta saptamana ample exercitii militare in regiune, potrivit unui comunicat al Districtului Militar Vest din cadrul Ministerului Apararii al Federatiei Ruse, citat de portalul Deschide.md. Aplicatiile respective au loc sub paravanul unor 'jocuri militare' numite 'Ostasul comunitatii'. In cadrul acestor manevre, in functie de etapa, vor fi organizate o serie de exercitii precum: 'Aliniamentul lunetistului'; 'Atacul lui Suvorov'…