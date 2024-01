Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Chișinau a anunțat, joi, 18 ianuarie, schimbarea codului din trei litere folosit pentru a-l desemna, din KIV in RMO (Republica Moldova), relateaza Newsmaker. „Daca apare vreo incertitudine in timpul rezervarii și achiziționarii biletelor legate de aceasta schimbare, va recomandam sa contactați…

- In pragul unei noi ierni, Deutsche Welle a discutat cu ministrul energiei de la Chișinau, Victor Parlicov, despre lecția razboiului energetic și despre cum s-a schimbat situația in acest sector.Acum un an, Republica Moldova, la fel ca și intreaga Europa, intra intr-un adevarat razboi energetic cu…