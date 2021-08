Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe evenimente culturale vor avea loc marti la Chisinau si in alte localitati ale Republicii Moldova in cadrul celei de-a 32-a editii a Sarbatorii Nationale ‘Limba noastra cea romana’, informeaza MOLDPRES. Potrivit Directiei Cultura a Primariei municipiului Chisinau, sirul de evenimente festive…

- Șeful statului Maia Sandu a venit la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant fiind insoțita doar de președintele Poloniei Andrezj Duda. Vladimir Zelenski și Klaus Iohannis intarzie - din cauza ceții aeronavele in care se afla nu au putut decola și ateriza la timp.

- Primaria Municipiului Iași și Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) vor organiza un targ al locurilor de munca dedicat romanilor din diaspora. Evenimentul va avea loc vineri, 27 august, in intervalul orar 10.00 – 18.00, pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant și in Sala „Vasile Pogor”…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe data de 20 august, in intervalul orelor 10:00-18:00, cele 2 puncte de vaccinare mobile, se vor afla in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Buiucani, strada Alba Iulia, in preajma pieței „Delfin”, iar autobuzul se va deplasa in satul Gratiești,…

- Municipalitatea anunța ca in acest weekend va fi suspendat traficul rutier in perimetrul sensului giratoriu de la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfant cu strazile Henri Coanda, Calea Ieșilor și Ion Creanga.

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon, președinta Parlamentului, Zinaida Greceanii, deputați și membri ai PSRM și ai mișcarii de tineret „Garda Tanara”, au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfant, cu prilejul comemorarii a 517 ani de la trecerea in eternitate a marelui Domnitor.