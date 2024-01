Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Dorin Recean a facut anunțul in cadrul ședinței guvernului de la Chișinau ca vicepreședintele parlamentului, Mihai Popșoi, urmeaza sa preia funcția de ministru de externe al Republicii Moldova, conform informațiilor furnizate de portalul Deschide.md. “De saptamana viitoare, portofoliul la…

- Vicepresedintele parlamentului, Mihai Popsoi, va prelua functia de ministru de externe, a anuntat premierul Dorin Recean in cadrul sedintei guvernului de la Chisinau, potrivit portalului Deschide.md citat de Agerpres.roDe saptamana viitoare, portofoliul la Ministerul de Externe il va prelua actualul…

- Ministrul de Externe, Luminita Odobescu, a discutat miercuri, 24 ianuarie, cu Mihai Popsoi, care va indeplini funcția de ministru de Externe al Republicii Moldova dupa demisia lui Nicu Popescu.„Calde felicitari Mihai Popșoi pentru nominalizarea in funcția de Ministru al Afacerilor Externe al Republicii…

- Seful diplomatiei Republicii Moldova, Nicu Popescu, si-a anuntat miercuri demisia. El a afirmat ca si-a indeplinit obiectivul de a conduce tara spre Uniunea Europeana, un proces pe care pro-rusii din tara au amenintat ca il vor inversa. Mihai Popsoi, deputat al partidului de guvernamant PAS si vicepresedinte…

- Premierul, Dorin Recean, a declarat ca motorina promisa de Romania urmeaza sa ajunga in Republica Moldova și ca deja au fost stabiliți beneficiarii. Totodata, el a infirmat faptul ca anterior a zis ca motorina a ajuns deja in țara. Precizarile au fost facute in cadrul unei emisiuni de la TV8, noteaza…

- Blocada lui Putin! Rusia impune interdictie de intrare mai multor oficiali din R. Moldova pe teritoriul sauRepublica Moldova va continua sa-si protejeze spatiul informational "indiferent de deciziile sau raspunsurile Moscovei", a declarat luni Ministerul de Externe si Integrare Europeana de la Chisinau,…

- Republica Moldova va continua sa-si protejeze spatiul informational "indiferent de deciziile sau raspunsurile Moscovei", a declarat luni Ministerul de Externe si Integrare Europeana de la Chisinau, dupa ce Rusia a impus interdictie de intrare pe teritoriul sau pentru mai multi oficiali moldoveni, potrivit…

- Prim-ministrul, Dorin Recean, a discutat cu omologul sau ucrainean, Denis Shmihal. Oficialii au vorbit despre decizia Comisiei Europene de a recomanda tarilor membre ale UE sa deschida negocierile de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina.