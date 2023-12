Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Chișinau va avea abrevierea RMO (Republica Moldova), din 18 ianuarie 2024, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, citat de publicația Deschide.md. Precedenta abreviere KIV – o prescurtare de la denumirea ruseasca Kishinev, nu va mai aparea…

- Marius Budai , fostul ministru al Muncii, a fost oprit impreuna cu colegul sau, Dan Slincu, la Vama Sculeni, pentru ca mergeau cu o masina furata . Fostul ministru al muncii, Marius Budai, și deputatul PSD Dan Constantin Șlincu au fost surprinși venind din Republica Moldova intr-o mașina furata, la…

- Toate spațiile de pe teritoriul Aeroportului de la Chișinau vor fi scoase la licitație. Acest lucru ar urma sa se intimple in urmatoarele saptamini, iar pina in primavara anului 2024, contractele cu toate companiile subordonate penalului fugar Ilan Șor, care opereaza pe teritoriul aeroportului, vor…

- In 11 luni ale anului 2023, Republica Moldova a exportat peste 292.000 de tone de rapita, de aproape patru ori mai mult ca in 2022 si de peste doua ori si jumatate mai mult comparativ cu anul 2021, cand s-au inregistrat o recolta si un export mai mari ca in 2022, arata o a expertului Iurie Rija. Daca…

- La 6 decembrie, la Chișinau, a avut loc cea de-a V-a reuniune a Comisiei interguvernamentale pentru cooperare economica dintre Republica Azerbaidjan și Republica Moldova. Ședința a fost prezidata de Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale al Republicii Moldova, Andrei Spinu și de Ministrul…

- Deputați PAS, alaturi de reprezentanți a societații civile și comunitații belaruse din Republica Moldova au protestat astazi la ambasada Belarusului la Chișinau. Manifestanții au venit insoțiți de pancarte pe care scriau „Au murit in inchisoare”, „Condamnat la 10 ani in Belarus” cerand eliberarea deținuților…

- Fostul Președinte al Federației de Baschet din Republica Moldova a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru escrocherie, dupa ce a fost gasit vinovat de sustragerea ilicita a bunurilor unei companii straine.

- Un ucrainean in varsta de 27 de ani care a fost anunțat in cautare internaționala a fost prins de polițiștii de frontiera in timp ce incerca sa traverseze ilegal frontiera de stat. Menționam ca incidentul s-a produs pe data de 11 octombrie, transmite Știri.md. Astfel, in cadrul documentarii, polițiștii…