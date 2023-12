Ministrul infrastructurii si dezvoltarii teritoriale, Andrei Spinu, a declarat ca, incepand cu 18 ianuarie, aeroportul din Chisinau va folosi abrevierea RMO – insemnand Republica Moldova – in locul denumirii din epoca sovietica KIV. Vechea abreviere era folosita ca o aproximare a denumirii capitalei moldovene in limba rusa (Kisinev), care a fost inlocuita in era post-sovietica de Chisinau, denumirea in limba romana. „Schimbarea unei abrevieri este o procedura destul de indelungata si dureaza de aproape un an”, a declarat Spinu pentru ProTV Chisinau. „Scopul principal este sa eliminam denumirea…