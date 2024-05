Stiri pe aceeasi tema

- Oșenii au sarbatorit Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania la Sambra Oilor, imbracand cu multa cinste și onoare straiele populare moștenite din generație in generație. De la cel mai mic cocon, și pana la cel mai in varsta oșan, fiecare dintre participanți a scos din lada de zestre cele mai…

- Creștinii ortodocși marcheaza Duminica Sfantului Apostol Toma și il pomenesc pe Sfantul Ioan Valahul, iar credincioșii romano-catolici ii celebreaza pe Sfinții Nereu, Ahile și Pancratiu. Ziua tatalui (a doua duminica a lunii mai) Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania (a doua duminica a lunii…

- Astazi, 10 mai 2024, la ora 13.00, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova este gazda unui spectacol de canto și dans popular cu titlul ”Mandru și frumos este portul popular al Prahovei”, dedicat Zilei Naționale a Portului Tradițional din Romania. Potrivit organizatorilor, la eveniment participa…

- EDUCAȚIE… Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a strans peste 400 de carți in cadrul Zilei Naționale a Lecturii. Toate au ajuns, potrivit instituției, in biblioteca Școlii Gimnaziale Fundu Vaii (Lipovaț). „Dincolo de responsabilitațile zilnice, traim din plin bucuria de a da sens impreuna unui proiect…

- Din anul 2022, in Romania se sarbatorește Ziua Naționala a Lecturii, fiind aleasa aceasta data pentru ca este - printr-o fericita coincidența - ziua de naștere a doua mari personalitați ale culturii romane - Titu Maiorescu și Spiru Haret.

- Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, profesorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și-au propus stimularea gustului pentru lectura de placere, promovarea lecturii deschise, a lecturilor plurale, descoperirea valențelor formative ale operelor literare intr-un context in care motivația tinerilor…

- Campania „SEMN ca trebuie sa citești o carte!” organizata de Universitatea „Constantin Brancuși” din Targu Jiu continua și in acest an. Prin intermediul acestei campanii ce se desfașoara pe parcursul a mai multor zile, se dorește marcarea Zilei Naționale a Lecturii ce se celebreaza anual in data de…

- Comunicat de presa: Prin proiectul nostru „Podul de Carți”, peste 750 de volume vor fi oferite de Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea comunitații vrancene și focșanene, in zilele de 14 și 15 februarie 2024, care marcheaza Ziua Internaționala a Donației de carte și Ziua Naționala a Lecturii…