- Fostul premier al Republicii Moldova Vlad Filat a anuntat ca la sfarsitul acestei saptamani va efectua prima deplasare in afara tarii. Proaspat eliberat conditionat din penitenciar, fostul premier spune ca nu are restrictii de parasire a teritoriului republicii si ca urmeaza sa intreprinda o vizita…

- Fostul premier Vlad Filat, condamnat in anul 2016 la 9 ani de inchisoare pentru abuz de putere, și deținut pana in prezent la Penitenciarul nr. 13 din Chișinau a fost eliberat, scrie Moldova Curata. Potrivit sursei citate , decizia a fost luata cu puțin timp in urma, la ședința din dosarul sau ținuta…

- Politia ungara a anuntat vineri ca a descoperit 44 de migranti intr-un tunel ”clandestin” sapat pe sub frontiera cu Serbia, aparent menit sa evite gardul de sarma ghimpata ridicat de Viktor Orban intre cele doua tari, relateaza AFP, potrivit MEDIAFAX.Cele 44 de persoane de aflau in tunelul…

- Ungaria are nevoie în continuare de o politica anti-imigrare, "maghiarii pot fi înlocuiti tot de maghiari" - a declarat Viktor Orbán, premierul ungar, joi, la Várkert Bazár din Budapesta, în cadrul celei de-a IX-a sedinte plenare a Consiliului Diasporei…

- Premierul ungar Viktor Orban a semnalat vineri ca guvernul sau va bloca orice viitoare apropiere a Ucrainei de NATO daca aceasta tara nu respecta drepturile minoritatii maghiare, relateaza agentia EFE. In interviul saptamanal acordat postului public de radio Kossuth, premierul ungar a amintit ca ''Ucraina…

- Premierul Ungarie, Viktor Orban, i-a trimis o scrisoare de felicitare presedintelui PNL, Ludovic Orban, in care il felicita pentru numirea in functia de premier, relateaza MTI, citat de G4Media.

- Țara din UE care nu vrea sa auda de moneda unica: „Euro a fost o greseala strategica” Statele UE, atat cele din interiorul zonei euro cat si cele din afara zonei unice, ar trebui sa recunoasca faptul ca moneda euro a fost o "greseala strategica", sustine Guvernatorul Bancii Centrale…

- Iesirea unui interlop din inchisoare a fost motiv de sarbatoare in fata Penitenciarului „VIP“ din Gaesti. Rudele l-au asteptat pe barbat cu covor rosu, petale de trandafir si sampanie. Tabloul a fost completat de manelele care au inceput sa rasune imediat ce interlopul a iesit pe poarta inchisorii.