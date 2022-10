Moldova a declarat ca trei rachete de croaziera lansate de Rusia asupra Ucrainei au traversat luni spațiul aerian moldovenesc și ca l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a da explicații, transmite Reuters. ”Trei rachete de croaziera lansate in aceasta dimineața asupra Ucrainei de pe nave rusești in Marea Neagra au traversat spațiul aerian al Republicii […] The post Republica Moldova acuza Rusia ca trei rachete au traversat spațiul aerian moldovean. Rachetele, lansate de pe nave rusești din Marea Neagra appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .