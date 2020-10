Stiri pe aceeasi tema

- Rugby PREGATIRI… Lotul echipei RC Barlad a intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile inainte de reluarea Diviziei Nationale de Seniori. Rugbystii pregatiti de Ioan Harnagea se antreneaza intens pentru restartul campionatului, oprit din cauza pandemiei de coronavirus. Barladenii vor juca pe 4 octombrie,…

- Județul Bacau a depașit pragul de 4000 de persoane confirmate cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei. Conform ultimei informari, 2462 de persoane au fost vindecate, 239 de persoane sunt spitalizate, iar 184 au fost declarate decedate din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pe langa toate rugaciunile pe care le știm deja, exista și unele mai speciale, rostite doar in anumite situații. Mai precis, pentru ca ne aflam intr-o lupta crancena cu pandemia de coronavirus, iata ca acum ne putem ruga și pentru a avea sanatate in aceasta perioada.

- Biserica protestanta oficiala din Germania (EKD) se pregateste sa tina slujbele de Craciun in piete si pe stadioane de fotbal, pentru a se adapta la restrictiile impuse de epidemia de coronavirus, informeaza dpa citata de Agerpres. Se vor oficia liturghii si in cinematografele in aer liber cu acces…

- Actorul Vasile Muraru, directorul Teatrului de Revista "Constantin Tanase" din Bucuresti, afirma ca nu se teme sa joace fara masca, precizand ca pe scena aceasta masura ar fi "prea mult" potrivit Agerpres. "Nu imi este teama de nimic. La Opera erau aproximativ sapte metri pana la spectatori si tot…

- Litoralul romanesc a fost si in acest an pentru unii operatori economici o justificare continua a costurilor si a serviciilor slabe, dar o binecuvantare pentru a mari preturile, a declarat directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, intr-un interviu…

- In conditiile in care Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) a avertizat astazi asupra unui potential dezastru pentru industria turismului, problemele din industrie se vad si in anunturile de pe internet: zeci de pensiuni si hoteluri sunt scoase la vanzare.