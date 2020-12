Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala Sanatatii a declarat luni ca „noua tulpina” de coronavirus, identificata in Marea Britanie, circula de fapt inca de pe 20 septembrie si ca vaccinurile anti-COVID ar trebui sa actioneze impotriva acestei tulpini, cel putin „teoretic”. Deputatul PSD a precizat,…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), Alexandru Rafila, a declarat, despre noua tulpina de coronavirus, depistata in Marea Britanie, ca nu exista o evoluție diferita a bolii. Profesorul Alexandru Rafila a fost intrebat, marți, la Antena 3, despre evoluția noii tulpini de…

- Aflat in izolare dupa ce a contractat noul coronavirus, medicul Alexandru Rafila a intrat in direct intr-o emisiune televizata, in care a declarat ca se simte bine și face tratament. Președintele Societații de Microbiologie a transmis și un mesaj cu aceasta ocazie, cu privire la un medicament care nu…

- In Romania s-ar putea ajunge, in perioada urmatoare, la o dublare a cazurilor noi de imbolnaviri cu noul coronavirus. Afirmația a fost facuta, la Suceava, de reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila. Acesta a declarat in cadrul unei conferințe susținute la ...

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a declarat, joi seara, la postul B1TV ca daca numarul de infectari cu coronavirus va continua sa creasca in acest ritm, sistemul sanitar, și mai ales zona de Terapie Intensiva vor intra in colaps in maxim zece zile.Jurnalist:…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, crede ca numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrat in ultimele zile e cauzat de redeschiderea scolilor, intrucat suntem la 10-12 zile de la inceperea anului scolar. ”Ramane sa vedem daca in zilele urmatoare ne stabilizam…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…