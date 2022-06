Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu a avut un schimb dur de replici cu reprezentantul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, subliniid ca Moscova foloseste „manipulari” si „acuzatii complet false” cand vorbeste despre faptul ca statele occidentale ar lua grane de la Ucraina in schimbul armelor.

- Ucraina a anuntat marti ca va suspenda fluxul de gaze rusesti printr-un punct de tranzit care livreaza aproape o treime din gazele care tranziteaza teritorul ucrainean catre Europa, dand vina pe Moscova pentru aceasta miscare si spunand ca gazul va fi redirecționat pe alta ruta, transmite Reuters.…

- Moscova nu va utiliza arme nucleare decat in cazul unei amenintari la adresa tarii, mai spune directoarea serviciilor nationale de informatii. In 30 de minute, toate tarile NATO ar fi distruse, a amenintat seful Roskomos. Serviciile de informatii americane sustin ca Putin „se pregateste de un conflict…

- Presedintele Volodimir Zelenski i-a cerut vineri cancelarului german Olaf Scholz sa faca un „pas important” si sa viziteze Kievul pe 9 mai, atunci cand Rusia comemoreaza victoria Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial.El i-a facut aceasta invitație lui Scholz, dupa ce relatiile dintre…

- Intrebat despre folosirea unor arme nucleare in razboiul din Ucraina, Serghei Lavrov a negat acest lucru intr-un interviu acordat marți canalului TV India Today.„In acest stadiu, luam in considerare opțiunea armelor convenționale”, a raspuns Serghei Lavrov.Intrebarea vine in contextul in care la inceputul…

- ​Estimarile experților de la Kiev arata ca aproximativ jumatate de milion de ucraineni traiau și munceau in Rusia la inceputul razboiului. Cum i-au primit localnicii pe cei despre care acum propaganda de la Moscova spune ca ar trebui „reeducați cu forța”? „In general, societatea rusa are o atitudine…

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina.

- Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a spus ca dupa incheierea conflictului din Ucraina vor aparea noi fapte „inestetice”, similare cu desfașurarea de catre SUA a activitaților biologice militare in spațiul post-sovietic. „Occidentul este foarte conștient de faptul ca odata cu…