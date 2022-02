Stiri pe aceeasi tema

- Asociația MAR vine cu o solicitare catre CNESP și CES sa revizuiasca programul de activitate pentru sectorul Horeca. Aceștia motiveaza solicitarea prin faptul ca numarul de cazuri de Covid-19 este in scadere, iar numarul persoanelor imunizate in Chișinau este in creștere. „Restricționarea programului…

- E momentul ca guvernul sa iși arate increderea in cetațenii noștri, in responsabilitatea lor și sa anuleze restricțiile impuse prin starea de alerta, odata cu depașirea valului 5, afirma liderul partidului Forța Drepte, Ludovic Orban: „E timpul sa revenim la o viața normala”.„Au trecut 2 ani.…

- Ungaria a restrictionat “acoperirea” mediatica a pandemiei de coronavirus, in pofida unei decizii judecatoresti recente care a dat castig de cauza unei platforme online care s-a adresat justitiei pentru a contesta noile reguli ale guvernului de la Budapesta, transmite sambata dpa. Un decret emis de…

- Anglia a renuntat joi la aproape toate restrictiile antiepidemice aflate inca in vigoare pentru a combate COVID-19, o boala alaturi de care, asa cum spera Guvernul de la Londra, populatia locala se va obisnui sa traiasca, asa cum o face deja in cazul gripei, informeaza AFP, conform AGERPRES. Acest…

- Majoritatea restrictiilor anti-COVID-19 din Scotia vor fi relaxate incepand de lunea viitoare, a anuntat guvernul scotian marti, dupa "o scadere importanta" a numarului de infectari noi provocate de noul coronavirus, informeaza AFP. "Cresterea numarului de cazuri de COVID-19 provocate de varianta…

- Campania de imunizare „Vaccineaza-te pe Nou, ca sa sarbatorim pe Vechi!” lansata de Primaria municipiului Chișinau, in parteneriat cu Asociația MAR, s-a incheiat sambata. Campania de vaccinare s-a desfașurat in fiecare weekend, timp de o luna si jumatate din noiembrie și pana acum, in sectoarele orașului:…

- Ala Nemerenco continua sa calce prin ”strachini”. De data aceasta, așa-zisul Ministru al Sanatații a încurcat noua tulpina a COVID-19, numindu-l MICRON în loc de OMICRON. Daca inițial a parut un lapsus ori o greșeala de exprimare, valul ”MICRON” a fost…