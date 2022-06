Reprezentant BNR: Veniturile românilor, tendință de polarizare Evoluția depozitelor la banci arata o tendința de polarizare a veniturilor in Romania, arata Cristian Popa, membru al Consiliului de Administrație al BNR. Popa explica, intr-o postare publicata pe rețelele de socializare, ca depozitele mai mari de 100.000 de euro au crescut mai pronunțat, in comparație cu celelalte. In același timp, romanii prefera sa investeasca in proprietați imobiliare, in dauna investițiilor financiare. Dublare in 10 ani a avuției nete Reprezentantul BNR declara ca nu este de acord cu cei care ii acuza pe romani de faptul ca nu investesc mai mult… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

