Reportaj: Vegheat de numărul 1, Nicușor Dan și-a început drumul Premierul Romaniei, ministrul muncii, șefi de partide, personalitați sportive, politicieni vechi sau consilieri locali la inceput de drum. Toți au ținut sa fie prezenți, joi, la investirea lui Nicușor Dan in funcția de primar. Pentru fiecare, edilul a avut o scurta privire binevoitoare. Cea lunga a pastrat-o, tot timpul evenimentului, pentru persoana care ocupa fotoliul din fața sa. Fotoliul cu numarul 1. Cu cateva zeci de minute inainte de ora depunerii juramintelor, zeci de jurnaliști s-au instalat deja in curtea interioara a Primariei Municipiului București. Open barul plin cu apa minerala,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a depus juramantul de primar general al Capitalei, dupa ce Curtea de Apel București i-a validat mandatul, respingand toate apelurile formulate impotriva sa.La ceremonia de investitura au participat și liderii partidelor care l-au susținut pe Nicușor Dan. Astfel, in primele randuri…

- Potrivit premierului, deocamdata nu se discuta despre intrarea in PNL a lui Nicusor Dan, primarul general ales. "Este o decizie pe care trebuie sa o gandeasca Nicusor Dan. Deocamdata nu discutam acest subiect. Deocamdata Nicusor Dan a fost ales cu sprijinul nostru si cu sprijinul celor de la USR PLUS,…

- Presedintele liberalilor, premierul Ludovic Orban, a declarat, marti, ca deocamdata nu se discuta despre intrarea în PNL a lui Nicusor Dan, primarul general ales."Este o decizie pe care trebuie sa o gândeasca Nicusor Dan. Deocamdata nu discutam acest subiect. Deocamdata Nicusor…

- Calin Marincuș s-a aratat revoltat de faptul ca masca de protecție este obligatorie, mai ales in școli. "Ne condamnați și copiii sa nu poata respira. Toata lumea are masca, dupa ce dumneavoastra ați fost filmat in timp ce fumați in birou fara masca", a spus luptatorul K1. Ludovic Orban,…

- Presedintii PNL, USR si PLUS - Ludovic Orban, Dan Barna si Dacian Ciolos - au semnat, vineri, "Angajamentul pentru Noul Bucuresti", prin care il sustin pe candidatul Nicusor Dan la Primaria Capitalei si pe candidatii de sector ai acestor formatiuni. Alaturi de Nicusor…

- Radu Mihaiu, sustinut de Alianta USR PLUS si PNL la Primaria Sectorului 2, si-a lansat miercuri candidatura, criticand administratia locala din ultimii 20 de ani si anuntand obiective precum: un serviciu de salubritate eficient, sustinerea comunitatii de afaceri, cresterea suprafetei de spatii verzi.…

- Candidatura lui Ciprian Ciucu (foto) la Primaria Sectorului 6 din partea PNL si USR-PLUS a fost lansata marti. La eveniment au participat presedintele PNL, Ludovic Orban, presedintele USR, Dan Barna, presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, presedintele…

- Cu mai puțin de o luna inaintea inceperii campaniei electorale pentru alegerile locale, crește tensiunea pe scena politica.Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ii acuza pe liderii PNL și pe cei ai USR-PLUS ca au folosit cladirea Guvernului pentru a negocia alianța Dreptei in București. Practic…