REPORTAJ: Test de consum cu noul Hyundai Kona Hybrid pe Transbucegi

- Constructorul sud-coreean a prezentat oficial cel mai nou model electric al sau, un SUV botezat EV5. Noul model a fost prezentat in cadrul Salonului Auto de la Chengdu din China, aceasta fiind versiunea globala care se va vinde in mai multe piețe din lume, dar care ar putea fi diferita fața de versiunea…

- Inevitabilul s-a produs. Lamborghini a prezentat primul sau pas serios catre un viitor electric. Constructorul italian a dezvaluit noul concept Lanzador, propulsat exclusiv de motoare cu zero emisii și baterii. Va fi al patrulea model creat in Sant'Agata Bolognese și va sosi dupa anul 2028. Deci, puriștii…

- Prețul mediu de vanzare al mașinilor second hand a inregistrat, in acest an, in Romania, o creștere de 17% fața de 2022, ajungand la peste 12.800 de euro, conform unei analizei de piața. Preferințele romanilor pentru mașinile second-hand sunt in ordinea: Volkswagen, BMW, Audi, Renault și Mercedes, urmate…

- Constructorul ceh este pe cale sa aduca actualizari majore modelelor Kamiq și Scala. Cele doua modele, lansate in 2019, urmeaza sa primeasca un facelift, iar ambele versiuni noi vor fi lansate in aceeași zi. Cu aceasta ocazie, Skoda ne ofera primele imagini sugestive cu noile modele, care difera la…

- Koenigsegg Gemera este cel mai puternic model produs vreodata de catre constructorul suedez de mașini exotice. Modelul, prezentat in 2020, urmeaza sa fie produs in serie incepand din 2024. La momentul prezentarii din urma cu 3 ani, Gemera venea echipat cu un motor de 2.0 litri cu 3 cilindri, cuplat…