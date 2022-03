Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat, marți seara, prognoza pentru București. Anunța ninsori și temperaturi minime de minus 2 grade. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- In urma analizarii unui nou lot de 171 de probe recoltate de la romani infectați cu noul coronavirus, MedLife a identificat 46 cazuri de infectare cu subvarianta BA.2 a tulpinii Omicron. Cele mai multe cazuri provin din Brașov și București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mai mulți tineri s-au strans, sambata seara, in fața unui mall din nordul Capitalei și s-au intrecut in manevre periculoase, in imaginile publicate de Digi24 se vede cum șoferul unui Ferrari este la un pas sa acroșeze un barbat care filma. Trei persoane au sunat la 112 pentru a anunța evenimentul. Pana…

- Au inceput sa circule autobuzele și tramvaieie in București, este anunțul pe care l-a facut primarul Capitalei, Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook. Edilul nu anunța sfarșitul protestelor STB, ci saluta inițiativa unor șoferi și vatmani care au ințeles ca greva este ilegala, este in detrimentul bucureștenilor…

- Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirila, a venit cu o replica dupa ce pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei în România a aparut un mesaj în care se afirma ca „în Republica Moldova, Rusia a oprit razboiul civil”. „Nu…

- Ramona Craciunescu este concurenta la „Survivor Romania” 2022, show-ul care incepe pe duminica, 16 ianuarie, la PRO TV. Ea face parte din echipa Razboinicilor și este gata sa iși depașeasca toate limitele in Republica Dominicana. Ramona Craciunescu, in varsta de 35 de ani, s-a alaturat echipei Razboinicilor…

- Ambasada SUA la Bucuresti a aratat, intr-o postare pe Facebook, cum Rusia a invadat mai multe tari foste comuniste incepand cu anii 90, din care nu a mai plecat si intreaba retoric cine este agresorul."Rusia a invadat Republica Moldova in 1991-1992 … și nu a mai plecat. Rusia a invadat Georgia in 1991-1993…

- Oana Zavoranu și-a inceput anul cu un conflict de neimaginat. Vedeta ar fi fost amenințata cu cuțitul de un șofer, atunci cand se intorcea de la munte. Actrița a recunoscut ca l-a injurat dupa cele intamplate.Vacanța la munte a Oanei Zavoranu s-a terminat cu o vizita la Poliție. Vedeta susține ca un…